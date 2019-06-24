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СМИ: в Братиславе задержали авиапассажиров из Киева с неонацистскими материалами

Сообщается, что речь идет о двух гражданах Словакии и одном гражданине Чехии

ПРАГА, 25 июня. /ТАСС/. Словацкая полиция задержала в международном аэропорту Братиславы трех пассажиров авиарейса из Киева с багажом неонацистских материалов. Об этом в понедельник вечером информировало Словацкое радио.

Задержаны два словацких и один чешский гражданин. Они подозревается в уголовно наказуемой деятельности, выражающейся в пропаганде экстремизма и расовой нетерпимости. Среди материалов, которые они пытались ввести в Евросоюз, были, в частности, майки с неонацистской символикой и изображением солдат СС.

Задержание подозреваемых было проведено в понедельник при прохождении ими в братиславском аэропорту пограничных и таможенных формальностей, связанных с пересечением границы Евросоюза. По делу ведется следствие.

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