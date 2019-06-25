Тушение складов в Арыси приостановлено из-за продолжающихся взрывов

НУР-СУЛТАН, 25 июня. /ТАСС/. Тушение пожара на складах с боеприпасами в районе города Арысь Туркестанской области приостановлено в связи с тем, что там продолжаются взрывы. Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на заседании правительства.

"В связи с тем, что имеются до сих пор факты взрывов на складах, пока работа по тушению складов приостановлена. Но сегодня в течение дня с Министерством обороны мы начнем эту работу", - информировал Тургумбаев.

Правоохранительные органы Казахстана эвакуировали из города около 41 тыс. человек.

"В настоящее время в виду разлетов и взрывов снарядов затрудняется тушение пожаров на самих складах войсковой части. Поэтому из города были эвакуированы около 41 тыс. граждан, 39 тыс. - выехали самостоятельно, 2815 - человек были эвакуированы", - рассказал Тургумбаев.

Он добавил, что создано пять эвакуационных пунктов, которые находятся в близлежащих поселках на расстоянии от 30 км до 50 км.

"Все дети из детских садов были эвакуированы и те дети, которые находились у родственников, их родители тоже найдены, все переданы родителям. Практически на сегодняшний день жалоб, заявлений нет", - сказал Тургумбаев.

"В городе работают 75 нарядов полиции для того, чтобы не было фактов краж и хищений. В то же время уже задержано три человека, которыми совершено два преступления: разграблен один магазин и совершена кража из одного жилого дома", - рассказал Тургумбаев.

Он отметил, что осуществляется досмотр выезжающих из города автотранспортных средств.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли два человека - один гражданский, один военнослужащий, 89 госпитализированы. Проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Население города составляет порядка 45 тыс. человек.