В ХМАО распространитель детской порнографии получил девять лет колонии строгого режима

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июня. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе признал 29-летнего жителя Томской области виновным в распространении среди малолетних порнографических фотографий. От действий осужденного пострадали 16 детей, сообщается во вторник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Приговором суда мужчина признан виновным в совершении 20 преступлений по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, ч. 1 и ч. 2 ст. 135 УК РФ, п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ, п.п. "а, г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ ("Действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста <…>, распространение порнографических материалов, а также изготовление и оборот порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних"). Ему назначено наказание в виде девяти лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина в соцсетях переписывался с детьми и подростками, развивал темы сексуального характера. Эти действия были пресечены после обращения родителей одной из потерпевших в полицию.