Прокуратура Польши вызвала на допрос вывезшего детей из шведской приемной семьи россиянина

ВАРШАВА, 25 июня. /ТАСС/. Окружная прокуратура Варшавы вызвала на допрос россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу. Как сообщил во вторник журналистам польский адвокат семьи Бартош Левандовский, "он явился на допрос в качестве подозреваемого" из-за отправленного Швецией европейского ордера на его арест.

"Надеемся, что в его отношении не будут применяться никакие меры пресечения, включая временный арест", - подчеркнул защитник на брифинге у здания прокуратуры. По его словам, если прокурор решит передать дело в суд, семья может быть разделена. "Тогда дети будут переданы в польскую приемную семью", - указал Левандовский.

"Я не до конца чувствую себя в безопасности. Надеюсь на своих адвокатов и на то, что их аргументы помогут нам сегодня вместе выйти отсюда", - отметил Лисов.

Шведские власти обвиняют россиянина в том, что он самовольно забрал дочерей, ранее переданных в приемную семью органами ювенальной юстиции, и вывез из страны. Из-за этого Швеция выдала европейский ордер на его арест.

В начале апреля Лисов и три его дочери 12, шести и четырех лет были задержаны польскими пограничниками в международном аэропорту Варшавы, откуда они планировали вылететь в Россию. В Польшу они попали на пароме из Швеции, где ранее проживали. В 2017 году шведские органы ювенальной юстиции забрали детей у отца, когда их мать с тяжелым психическим заболеванием попала в больницу. Девочки были размещены в приемной семье ливанского происхождения.

В конце марта не лишенный родительских прав Лисов забрал дочерей из приемной семьи. Шведские власти объявили детей в розыск. В Варшаве на защиту семьи Лисовых встали российские дипломаты и адвокаты, указавшие польским правоохранительным органам на положения Конвенции о правах ребенка, согласно которым детей нельзя разлучать с родителями. Суд в Варшаве постановил оставить детей с отцом при условии, что они будут находиться в Польше и ожидать итогов рассмотрения их просьбы о получении убежища в республике.