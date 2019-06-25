В Тольятти расследуют убийство дзюдоиста

САМАРА, 26 июня. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с убийством мастера спорта по дзюдо в Тольятти. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по Самарской области во вторник.

По информации федерации дзюдо Тольятти, убитым оказался мастер спорта Евгений Кушнир.

"По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

Тело мужчины с колото-резанными ранениями спины и головы нашли в беседке во дворе кафе "Левша". По предварительным данным, между посетителями кафе возник конфликт из-за неприязненных отношений. Кроме того, в больницу из кафе доставили еще одного мужчину, у которого врачи диагностировали ножевые ранения грудной клетки и огнестрельное непроникающее ранение поясничного отдела.

Предполагаемым убийцей дзюдоиста оказался 31-летний житель соседней республики. Его объявили в розыск.