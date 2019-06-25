В Калмыкии при опрокидывании автомобиля погиб человек

ТАСС, 25 июня. Один человек погиб во вторник утром при опрокидывании автомобиля в кювет в Калмыкии, еще пять получили травмы, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

ДТП произошло в Черноземельском районе на автодороге Астрахань - Элиста - Ставрополь.

"По предварительной версии, житель республики Таджикистан, управляя автомашиной Opel Zafira, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет. В результате ДТП водитель и пять пассажиров данной машины - жители Узбекистана и Таджикистана - были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Один из пассажиров от полученных телесных повреждений скончался в больнице", - сообщили в пресс-службе.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.