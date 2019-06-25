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Главу Калининского района под Саратовом подозревают в получении взятки

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в настоящее время чиновника не задержали

САРАТОВ, 25 июня. /ТАСС/. Глава Калининского района Саратовской области Олег Мортов подозревается в получении взятки в крупном размере, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах.

"В отношении главы Калининского района возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"), сейчас с ним проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства, добавив, что чиновник в настоящий момент не задержан.

ТАСС пока не располагает комментариями администрации района и властей региона.

Олег Мортов родился 8 декабря 1978 года в Калининске, возглавляет район с 2018 года.

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