Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом на трассе Ростов - Волгодонск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после гибели трех человек в ДТП с автобусом на трассе Ростов - Волгодонск, сообщается во вторник на сайте управления МВД по Ростовской области.

"По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 24 июня. Как сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД по Ростовской области, при столкновении автобуса, в котором находились 22 пассажира, и легкового автомобиля на трассе Ростов - Волгодонск погибли три человека, в том числе ребенок. Водитель автобуса и его пассажир получили травмы. По данным МВД, водителя госпитализировали.