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Угроза взрыва в ТЦ Columbus в Москве оказалась ложной

Кинологи не обнаружили взрывных устройств в здании

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сообщение о минировании торгового центра Columbus на Кировоградской улице в Москве не подтвердилось. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"Кинологи проверили здание, взрывных устройств не обнаружено. Угроза оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Во вторник неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании по адресу: Кировоградская улица, 13а, где расположен ТЦ Columbus. На время проверки посетители торгового центра и персонал были эвакуированы.

С начала 2019 года неизвестные регулярно сообщают о минировании объектов инфраструктуры в Москве, Подмосковье и других городах. По всем подобным сообщениям была проведена проверка. Нигде опасных для жизни человека предметов не найдено.

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