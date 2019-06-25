Осужденного за подготовку теракта новгородца задержали из-за поста "ВКонтакте"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Ранее осужденный за подготовку теракта в Великом Новгороде и за размещение в интернете экстремистских материалов Владимир Тимошенко задержан в Ленинградской области. Как сообщил во вторник ТАСС его адвокат Виталий Черкасов, поводом для задержания стало уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности.

"Владимир был задержан во время отдыха на реке Вуокса. Уголовное дело возбуждено по ст. 280 УК РФ, обвинение ему пока не предъявлено. Скорее всего, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу в связи с ранее полученными наказаниями, которые в данном случае рассматриваются как отягчающие обстоятельства", - сообщил адвокат.

По предварительным данным, добавил он, поводом для возбуждения уголовного дела снова стал пост в соцсети "ВКонтакте", в котором правоохранительные органы усмотрели призыв к экстремизму.

"Этот пост рассматривался следствием ранее, когда Тимошенко судили в Петербурге за размещение в интернете экстремистских материалов. Но доказательств его вины по этому эпизоду не нашли. Теперь, по всей видимости, решено возродить это дело, несмотря на то, что публикация относится к 2014 году", - отметил адвокат.

В 2009 году Тимошенко задержали по подозрению в подготовке теракта в Великом Новгороде за неделю до начала международного форума "Ганзейские дни Нового времени". В 2010 году его приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима.

В 2017 году в Петербурге Тимошенко приговорили еще к двум годам за то, что из колонии в Новгородской области в январе 2015 года он связался по телефону со знакомой и попросил ее опубликовать с его страницы "ВКонтакте" высказывания, направленные на возбуждение ненависти к властям.