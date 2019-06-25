Учебный самолет с курсантами летного училища на борту экстренно приземлился в Оренбуржье

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Оренбургская транспортная прокуратура начала проверку в связи с экстренной посадкой учебного самолета Diamond DA 40NG Бугурусланского летного училища гражданской авиации под управлением курсантов училища. Об этом во вторник говорится в сообщении, распространенном Уральской транспортной прокуратурой.

"Оренбургской транспортной прокуратурой проводится проверка в связи с экстренной посадкой воздушного судна вблизи аэродрома Бугуруслан-Северный. На пересеченной местности вблизи аэродрома Бугуруслан-Северный Бугурусланского летного училища гражданской авиации в ходе выполнения учебно-тренировочного полета произошла экстренная посадка воздушного судна под управлением курсантов училища", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что самолет экстренно приземлился "предположительно, по причине технической неисправности". После приземления воздушное судно получило повреждения, экипаж при этом не пострадал.

Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени Героя Советского Союза П. Ф. Еромасова является филиалом ФГБОУ высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации" - это обособленное структурное подразделение Университета гражданской авиации, осуществляющее постоянно часть функций университета, в том числе обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования. Учебное заведение располагает одномоторным самолетом Diamond DA 40NG (Tundra Star) и двухдвигательным самолетом Diamond DA 42NG.