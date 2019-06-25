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Прокуратура Польши решила оставить на свободе вывезшего своих детей из Швеции россиянина

Денис Лисов (в центре) Ирина Полина/ТАСС
Описание
Денис Лисов (в центре)
© Ирина Полина/ТАСС

ВАРШАВА, 25 июня. /ТАСС/. Окружная прокуратура Варшавы приняла решение оставить на свободе россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу. Об этом сообщил во вторник журналистам польский адвокат семьи Бартош Левандовский.

"Лисов разъяснил свою ситуацию прокурору. Прокурор не принял решение о временном аресте", - сказал он по итогам допроса в прокуратуре, который состоялся из-за получения Польшей направленного Швецией европейского ордера на арест Лисова.

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ШвецияРоссияПольша
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