Прокуратура Польши решила оставить на свободе вывезшего своих детей из Швеции россиянина

ВАРШАВА, 25 июня. /ТАСС/. Окружная прокуратура Варшавы приняла решение оставить на свободе россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу. Об этом сообщил во вторник журналистам польский адвокат семьи Бартош Левандовский.

"Лисов разъяснил свою ситуацию прокурору. Прокурор не принял решение о временном аресте", - сказал он по итогам допроса в прокуратуре, который состоялся из-за получения Польшей направленного Швецией европейского ордера на арест Лисова.