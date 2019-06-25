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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в детской больнице на северо-востоке Москвы

Здание обследуют кинологи и полицейские

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Полицейские и кинологи проверяют здание детской больницы на Ивовой улице в Москве после сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в детской городской клинической больнице № 9 им. Г. Н. Сперанского на Ивовой улице. В настоящее время здание больницы обследуют кинологи и полицейские", - сказал собеседник агентства.

Ранее информация об угрозе взрыва поступила в ТЦ Columbus на Кировоградской улице в Москве, после обследования здания никаких опасных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было.

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