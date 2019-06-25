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Отходы горят на мусоросжигательном заводе в Мурманске на площади 400 кв. м

На месте работают четыре отделения пожарных

МУРМАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Пожар возник во вторник вечером на мусоросжигательном заводе в Мурманске. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС, горят отходы на площади 400 кв. м.

"В 19:20 поступило сообщение о возгорании мусора на мусоросжигательном заводе. Он горит в котловане", - сообщает пресс-служба.

Пожару присвоен ранг 1бис. Распространения огня нет, пострадавших нет. По данным МЧС, на месте работают четыре отделения пожарных.

Завод расположен в промышленной зоне города. Жилых застроек вблизи нет.

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