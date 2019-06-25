Самолет "Аэрофлота" вылетел из Екатеринбурга в Москву с задержкой из-за повреждения шасси

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий маршрутом Екатеринбург - Москва, был задержан в аэропорту Кольцово более чем на час из-за поврежденного шасси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово во вторник.

"На послеполетном осмотре воздушного судна, выполнявшего рейс SU-1414 Екатеринбург - Москва, было обнаружено повреждение колеса. Осмотр взлетно-посадочой полосы аэропорта специальными службами не выявил посторонних предметов или иных факторов, которые могли привести к повреждению. Колесо заменено, воздушное судно готовится к вылету", - сказали в Кольцово, отметив, что аэропорт работает без ограничений на прием и отправку самолетов.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет должен был вылететь в Москву в 21:00 мск, однако он смог покинуть аэропорт только в 22:26 мск.