Суд не удовлетворил жалобу на приговор напавшему на школу в Перми подростку

ПЕРМЬ, 26 июня. /ТАСС/. Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор подростку, напавшему в январе 2018 года с ножом на учеников и учителя школы № 127 в Перми, оставив ее без удовлетворения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор Мотовилихинского суда в отношении подсудимого оставить без изменения", - сказала судья.

29 апреля 2019 года суд Мотовилихинского района Перми приговорил второго фигуранта дела о нападении на учеников и учительницу школы №127 к семи годам лишения свободы в воспитательной колонии, после достижения совершеннолетия осужденного должны перевести в исправительную колонию. Как ранее пояснял адвокат подростка Сергей Фадеев, его подзащитный находится в СИЗО до вступления приговора в силу, а поскольку его подзащитному 15 мая исполнилось 18 лет, то после того, как приговор вступит в силу, подросток сразу же направится во взрослую колонию. Суд, руководствуясь ч. 2 ст. 99 УК РФ, назначил подсудимому принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения, то есть лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях, обязал выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим в общей сложности порядка 7 млн рублей.

Расследование уголовного дела длилось несколько месяцев. По словам родителей потерпевших, именно второй обвиняемый нанес наиболее тяжелые удары школьникам, он продолжал орудовать ножом, когда первый уже остановился.

Об инциденте

В январе 2018 года подросток его несовершеннолетний знакомый пришли в школу с ножами, нанесли ученикам четвертого класса и учительнице ножевые ранения, после чего ранили друг друга. В драке с поножовщиной пострадали 10 человек, среди них - четвероклассники и учительница, подозреваемые в организации нападения двое подростков были задержаны.

После лечения в больнице их перевели в СИЗО и направили на судебно-психиатрические экспертизы. Уголовные дела в отношении двух обвиняемых были выделены в отдельные производства, так как судебно-медицинская экспертиза признала одного из них невменяемым. Суд Перми 18 декабря 2018 года приговорил одного подростка к девяти годам восьми месяцам заключения, он был признан виновным в разбое, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, а также в покушении на убийство двух и более лиц, позже подросток подал апелляционную жалобу на решение суда, приговор был оставлен в силе.