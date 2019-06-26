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Источник: в Крыму два десантника приземлились на воду после прыжка

Одного из них удалось найти

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Два десантника приземлились на водоем во время прыжка в Крыму, их судьба на данный момент неизвестна, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Южного федерального округа.

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"Поступила информация, что в Кировском районе во время десантирования два десантника приземлились на водоем. Специалисты выехали на место", - сказал собеседник.

Собеседник агентства добавил, что одного из военнослужащих удалось найти. Поиски второго продолжаются. 

Он отметил, что на данный момент поступает информация о том, что найденный десантник жив, она уточняется. ъ

В новость были внесены изменения (10:28 мск) - добавлена инфомация об обнаружении одного из военнослужащих. 

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