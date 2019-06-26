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Пожар в соборе Парижской Богоматери

В прокуратуре заявили, что пожар в Нотр-Даме не был преднамеренным поджогом

Следователи и эксперты считают, что возгорание могло быть вызвано непотушенной сигаретой или нарушением в работе электропроводки
Собор Парижской Богоматери Стоян Васев/ТАСС
Описание
Собор Парижской Богоматери
© Стоян Васев/ТАСС

ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Оснований считать пожар в соборе Парижской Богоматери умышленным поджогом нет. Об этом заявил в среду представитель парижской прокуратуры, ссылаясь на результаты предварительного расследования.

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"Никакие элементы не указывают на преступный поджог", - сказал он. По мнению следователей и экспертов, пожар мог быть вызван незатушенной сигаретой или нарушением в работе электрической проводки.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли. Французские власти и бизнесмены уже пообещали выделить сотни миллионов евро на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа. Предложения о помощи поступили из России, Великобритании, Германии и других стран.

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ФранцияПожар в соборе Парижской Богоматери
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