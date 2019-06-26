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Водитель без прав сбил коляску с ребенком в Петербурге

Двухгодовалая девочка получила травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Водитель без прав на автомобиле из каршеринга сбил коляску с ребенком на регулируемом пешеходном переходе на улице Коллонтай в Санкт-Петербурге в среду вечером, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Как отмечается в распространенном ведомством сообщении, в результате ЧП двухгодовалая девочка, которая находилась в коляске, получила травмы. "В состоянии средней степени тяжести пострадавшая была госпитализирована", - отметили в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что арендованным автомобилем Mercedes управлял 23-летний мужчина без прав. Сам водитель в результате аварии не пострадал.

"По факту ДТП проводится проверка", - отметили в ведомстве.

Очевидцы ЧП опубликовали в соцсетях фото с места инцидента, на которых видно, что автомобиль Mercedes A-класса принадлежит сервису каршерига "YouDrive".

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