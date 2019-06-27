СМИ: австралийский студент пропал в КНДР

СИДНЕЙ, 27 июня. /ТАСС/. Австралийский студент пропал на территории КНДР. Как сообщает в четверг национальный телеканал SBS, МИД Австралии оказывает необходимую консульскую помощь семье австралийца.

По данным канала, 29-летний житель Перта Алек Сигли выехал в Пхеньян в прошлом году для изучения корейской литературы в университете Ким Ир Сена. Также он является владельцем туристической компании, которая организует туры из Австралии в КНДР. Накануне его друзья сообщили в австралийский МИД о том, что Сигли несколько дней не выходит на связь и не заходит на свои страницы в социальных сетях.

Представитель внешнеполитического ведомства сообщил SBS, что дипломаты "срочно ищут объяснения" случившегося, однако отметил, что никаких данных о том, что Сигли арестован, нет.