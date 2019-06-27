Ураган оставил без света 15 тыс. человек в Литве

ВИЛЬНЮС, 27 июня. /ТАСС/. Более 15 тыс. человек остались без электроэнергии в Литве из-за урагана, пронесшегося над страной в ночь на четверг. Об этом сообщило предприятие - оператор распределительных сетей "Энергиёс скирстимо операторюс".

"Шквальный ветер, скорость которого превышала 20 м/сек, во многих районах повалил деревья, которые, падая, обрывали провода электропередачи", - говорится в сообщении.

Ураган обрушился на страну на фоне экстремальной жары. В среду в Литве температура воздуха превышала 30 градусов Цельсия. Сильный ветер, по прогнозу Гидрометцентра, сохранится и в четверг.

За июнь это второе стихийное явление в республике. 13 июня из-за сильного порывистого ветра электричества были лишены 25 тыс. потребителей Литвы.