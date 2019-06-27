В Харькове неизвестные разгромили приемную партии Юрия Бойко

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Неизвестные в ночь на четверг разбили фасад здания, в котором за день до этого открылась общественная приемная партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также депутата Верховной рады Юрия Бойко. Об этом сказано в сообщении партии.

"Группа неизвестных начала закидывать здание шариками, наполненными веществом, похожим на зеленку, которые рикошетили, разбиваясь об асфальт, подбежали к окнам и входной стеклянной двери и одновременно начали бить железными прутами. Разбиты двери, повреждены стены", - сказано в сообщении.

Однако в партии заявили, что "никакие провокации и угрозы" не запугают оппозиционеров.

"Оппозиционная политическая сила будет отстаивать мир и прекращение военных действий в Донбассе. А люди все видят и понимают и дадут свою оценку 21 июля", - подчеркивается в сообщении.

Приемная партии была открыта в Харькове 26 июня. По факту случившегося представители политической организации написали заявление в полицию.

Согласно последнему соцопросу, проведенному социологической группой "Рейтинг", на выборах 21 июля "Оппозиционную платформу - За жизнь" готовы поддержать более 12% определившихся с выбором избирателей. Партия уверенно занимает второе место в рейтинге политических сил. На первом месте с результатом 45,3% президентская партия "Слуга народа", третью позицию занимает партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 8,4%, у "Европейской солидарности" Петра Порошенко - 7,2%, замыкает пятерку партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 7% поддержки респондентов.