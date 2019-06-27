В Россию из США депортировали обвиняемого в покушении на убийство

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россиянин, обвиняемый в покушении на убийство, депортирован из США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Компетентные органы США депортировали в Россию гражданина РФ Владимира Третьякова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 ("Покушение на убийство") УК РФ", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, в октябре 2016 года в деревне Ясная Поляна Тульской области Третьяков не менее восьми раз выстрелил в своего знакомого из травматического пистолета. Потерпевшему вовремя оказали медпомощь, и он остался жив.

Третьяков скрылся и был объявлен в международный розыск, а в июне 2018 года задержан в США.

"Благодаря взаимодействию Генпрокуратуры РФ с компетентными органами США по данному делу с учетом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о депортации Третьякова. В сопровождении сотрудников компетентных органов США он доставлен в Россию", - сообщили в пресс-службе.