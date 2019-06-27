Четырехлетний ребенок получил тяжелую травму при падении с батута в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 27 июня. /ТАСС/. Четырехлетний ребенок получил открытую черепно-мозговую травму во время падения с батута в одном из детских игровых центров Новокузнецка, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах региона.

"В детском центре ребенок прыгал на двухметровом батуте, с которого упал головой вниз. У него открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом лобной кости. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - рассказал собеседник агентства.

Учреждение, в котором произошло ЧП, специализируется на проведении частных праздничных мероприятий, в том числе и детских дней рождений. В организации от официальных комментариев по поводу происшествия отказались. Администратор сообщил ТАСС, что игровая комната продолжает работу.