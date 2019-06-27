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Семь пассажиров пострадали при столкновении маршрутки и иномарки в Калининграде

Характер и степень травм пока неизвестны

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Семь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и автомобиля Peugeot, в Калининграде в четверг вечером. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления УМВД.

"На улице Горького областного центра произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и автомобиля Peugeot, в котором пострадали семь человек, (пассажиры микроавтобуса", - сказали в управлении.

В пресс-службе также добавили, что, по предварительно информации, 62-летний водитель маршрутки двигался от остановочного пункта на центральном рынке, впереди него двигался автомобиль Peugeot под управлением 39-летней женщины, которая поворачивала на стоянку. Со слов водителя маршрутки, он не заметил иномарку и допустил столкновение. Характер и степень полученных пассажирами трав пока неизвестны. Проводится проверка по факту ДТП.

 

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