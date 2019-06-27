Руководство колонии в Архангельской области обвиняют в превышении должностных полномочий

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июня. /ТАСС/. Начальник и заместитель начальника исправительной колонии ИК - 5 в Архангельской области обвиняются в превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО в четверг.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении начальника и заместителя начальника ФКУ ИК - 5 УФСИН России по Архангельской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2016 года до июня 2019 года начальник и заместитель начальника колонии обеспечили осужденному беспрепятственную доставку на режимную территорию продуктов питания и спиртного, его незаконное проживание в служебном помещении, обеспечили его средствами связи, незаконно пропускали к нему посторонних лиц. Вину они признали полностью, в настоящее время находятся под домашним арестом.

Уголовное дело возбудили на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУ ФСБ России по Архангельской области.