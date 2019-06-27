На Ставрополье бывшего полицейского приговорили к 3,3 годам колонии

СТАВРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Суд приговорил к трем годам и трем месяцам колонии общего режима бывшего начальника отдела уголовного розыска районного отдела полиции на Ставрополье. Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщается в четверг на сайте Предгорного районного суда.

"Вынесен обвинительный приговор с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на три года три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 50 000 рублей", - уточняется в сообщении.

Суд установил, что мужчина причастен к незаконному лишению свободы двух человек. Летом 2018 года в отделе полиции Предгорного района без оснований удерживались двое местных жителей. Помимо превышения должностных полномочий, бывший начальник отдела угрозыска не уведомил должным образом уполномоченные органы о наличии у него гражданства иностранного государства.

В суде отмечают, что мужчина активно сотрудничал со следствием, предоставлял информацию об обстоятельствах совершенных преступлений, принес извинения потерпевшим. Приговор суда не вступил в законную силу.