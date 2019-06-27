Жители Выборга в Ленобласти остались без воды из-за аварии на электросетях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Жители города Выборг с населением около 76 тыс. человек в Ленинградской области остались без холодной воды из-за аварийного отключения электроэнергии и остановки насосов на станции водоснабжения, сообщил в четверг "Леноблводоканал".

"Аварийное отключение электроэнергии на сетях ПАО "Ленэнерго", остановка водонасосной станции", - говорится в сообщении на сайте "Леноблводоканала".

В сообщении отмечается, что отключение произошло около 22:00 мск, время восстановления подачи воды в дома жителей города в организации не уточнили.

В аварийной службе компании ТАСС по телефону подтвердили информацию о нарушении водоснабжения во всем городе из-за отключения электроэнергии.

Выборг - город в Ленинградской области, административный центр Выборгского района. Город расположен в 140 километрах от Санкт-Петербурга.