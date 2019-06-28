Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"По оперативным данным, по состоянию на 07:00 (02:00 мск) 28 июня в двадцати населенных пунктах трех муниципальных районов (Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский) в результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках подтоплены 2 тыс. 392 жилых дома с населением 5955 человек, в том числе 1466 детей, четыре социально-значимых объекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, 18 поселков отрезаны от внешнего мира.

"В [Нижнеудинском] районе на автомобильных дорогах разрушено больше десяти мостов, отрезанными от внешнего мира оказались 18 населенных пунктов", - отмечается в сообщении.

В городе Нижнеудинске подтоплено больше тысячи жилых домов, один частный дом унесло течением. В зону подтопления попали три детсада, две школы, районная больница, кондитерская фабрика, несколько административных зданий. Также подтоплена территория местного аэропорта. В городе отключены две электроподстанции, без электроснабжения остались около 3,5 тыс. жилых домов. Остановлено два водозабора, не работает канализация.

Минстрой и министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области по поручению председателя правительства Руслана Болотова должны обследовать подтопленные жилые дома и социальные и культурные объекты для определения объема восстановительных работ. Министерству социального развития, опеки и попечительства поручено в минимальные сроки собрать сведения о тех, кто полностью или частично утратил имущество, чтобы им выплатили компенсации из областного и федерального бюджетов.

В Иркутской области из-за паводка введен режим ЧС.