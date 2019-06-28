В Волгограде ликвидирован пожар на строительном рынке

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Пожарные потушили пожар на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде, сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов в пятницу.

"Пожар полностью потушен, в 08:00 ликвидация пожара", - сказал Уланов.

Сообщение о пожаре на строительном рынке Волгограда поступило накануне в 16:46 (15:46). В одном из складов-магазинов произошло возгорание на площади 5 тыс. кв. метров. Затем обрушилась кровля. В 19:02 (18:02 мск) была объявлена локализация, а также ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет.

На складе находились керамическая плитка, сантехника, древесина, вагонка и другие стройматериалы. По данным пожарных, красок и других химических веществ на складе не было.

Причины возгорания устанавливаются.