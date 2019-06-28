Башкирские экс-полицейские предстанут перед судом по делу об изнасиловании коллеги

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении бывших полицейских по делу об изнасиловании их коллеги, дело направят в суд для рассмотрения по существу, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальников отделов МВД России по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также бывшего начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. Уголовное дело будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД по Уфимскому району подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району - 51-летнего начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука.

Им предъявлено обвинение, возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. Они были уволены из органов внутренних дел и арестованы. Потерпевшая также была уволена после внутренней проверки за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

По данным управления СК по Башкирии, на теле потерпевшей были обнаружены характерные для жертв изнасилования травмы.