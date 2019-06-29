МВД расследует дело по новой статье УК о занятии высшего положения в преступной иерархии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. МВД РФ расследует пока одно дело по новой статье Уголовного кодекса, которая появилась в апреле, о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за организацию преступного сообщества или участие в нем и вводит уголовную ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы для тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии. Таким образом, УК РФ дополнился новой статьей ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), которая устанавливает за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с возможным штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

"МВД на постоянной основе проводится работа по нейтрализации негативного влияния на криминогенную обстановку в РФ лидеров и авторитетов уголовно преступной среды, в том числе лиц, причисляющих себя к категории так называемых воров в законе. В настоящее время в отношении одного лица, занимавшего высшее положение в преступной иерархии, возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии")", - говорится в ответе МВД на запрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Томской области полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали местного жителя, который, по версии следствия, является так называемым вором в законе Колей Томским. Установлено, что он занимал высшее положение в преступной иерархии региона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 210.1.