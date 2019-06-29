В МЧС рассказали о мерах по минимизации последствий наводнения в Иркутской области

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. МЧС России принимает все меры для минимизации последствий наводнения, вызванного проливными дождями в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

"Мы сделаем все, чтобы там как можно было меньше людского горя", - сказал он. По словам Чуприяна, сейчас сформирована группировка из порядка 1 тыс. человек для оказания помощи населению. "Уже тысячная группировка сосредоточена для того, чтобы оказывать помощь населению", - сказал первый замглавы МЧС. Он сообщил, что авиация и наземная группировка сосредоточиваются в районе города Братска.

По данным МЧС, только за сутки при помощи вертолетов с крыш подтопленных домов и из опасных зон были эвакуированы 47 человек, в том числе 18 детей. Спасатели на лодках обследовали 1236 жилых домов, оказали помощь 3090 гражданам.

В пострадавших районах решены вопросы обеспечения продуктами питания и предметами первой необходимости, а также организован запас бутилированной воды.

"Проведено заблаговременное оповещение населения по автоматизированным системам, средствам массовой информации, операторам сотовой связи, задействован автомобильный транспорт с громкоговорящими устройствами и патрульные группы", - сообщили в МЧС.

По последним данным, в 31 населенном пункте подтоплены 3735 жилых дома с населением 9063 человека, среди которых более 2000 детей. В воде оказались 32 социально значимых объекта, 3747 приусадебных участков. Подтоплены 17 участков автомобильных дорог.