Parisien: во Франции семь человек пострадали при наезде автомобиля на террасу кафе

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Наезд легкового автомобиля на посетителей кафе, находившихся на его террасе, привел к ранению семи человек, два из которых находятся в тяжелом состоянии. Об инциденте, произошедшем в субботу в городе Мирабо (департамент Воклюз, юг страны), сообщила газета Le Parisien.

Согласно ее сведениям, тяжело пострадавшие - женщины 60 и 72 лет. Водитель также был пожилым - по мнению полиции, он, судя по всему, перепутал педали газа и тормоза.

Это уже второй за полтора года случай во Франции, когда водитель пожилого возраста не справляется с управлением, что приводит к опасному ДТП. Прошлой осенью на оживленной парижской улице Конвансьон 92-летний француз совершил наезд на трех прохожих, находившихся на тротуаре. Все они пострадали, 27-летней женщине врачи вынуждены были ампутировать ногу.