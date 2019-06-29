СК начал проверку после отравления подростка в Подмосковье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после отравления 17-летнего подростка в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Компания подростков проводила время в съемном доме в Наро-Фоминском городском округе. Утром пришел риелтор принимать дом и обнаружил 17-летнего подростка без признаков жизни", - сказала она.

Признаков насильственной смерти на теле подростка не обнаружено. "По предварительным данным эксперта, причина смерти - отравление неизвестным веществом", - сообщила Врадий. По данному факту начата доследственная проверка.