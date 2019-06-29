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Паводки в Иркутской области

В Роспотребнадзоре сообщили, что в районы паводка в Иркутской области направляют лекарства

В регион также поставляются вакцины

БРАТСК /Иркутская область/, 29 июня. /ТАСС/. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах паводка в Иркутской области стабильная, есть договоренность по поставке вакцин и лекарств, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная. Превышение многолетних уровней заболеваемости инфекционной мы не регистрируем. Создан штаб, он работает в круглосуточном режиме. Работа усилена противочумным институтом иркутским", - доложила Попова на совещании у президента Владимира Путина по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Она сообщила, что есть договоренности с фармпроизводителями по поставкам в регион 13 тыс. вакцин против гепатита А, а также ряд вакцин поступает из резерва Минздрава РФ для профилактики заболеваний и инфекций. По словам Поповой, в районах также созданы прививочные бригады, специальными дезинфицирующими средствами будут обрабатываться подворья и колодцы после ухода воды. По ее словам, есть определенная проблема по развозу воды, но она контролируется.

"Лаборатории наши усилены и они контролируют еду и продукты питания в ПВР (пункты временного размещения), и подачу воды там, где она сегодня на подтопленных территориях есть", - сказала Попова.

В самом начале совещания губернатор Иркутской области Сергей Левченко сказал, что в результате паводка были подтоплены скотомогильники и погибло много скота. В этой связи руководитель Роспотребнадзора проинформировала, что из 15 подтопленных скотомогильников нет скотомогильников с сибирской язвой.

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РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
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