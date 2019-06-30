В больницах остаются 50 пострадавших от взрывов боеприпасов в Арыси

НУР-СУЛТАН, 30 июня. /ТАСС/. 50 пострадавших от взрывов боеприпасов в казахстанском городе Арысь остаются на лечении в больницах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана в воскресенье по итогам посещения Арыси министром здравоохранения Елжаном Биртановым.

"В настоящее время в больницах остаются 50 пациентов. Четыре тяжелых пациента переведены в Нур-Султан (два человека) и Алма-Ату (два человека)", - отметила пресс-служба.

За помощью в медицинские организации в результате взрывов в Арыси обратились 409 человек, 329 из них получили амбулаторную помощь и были отпущены домой, 80 человек были госпитализированы.

24 июня на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с Арысью, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли три человека. Была проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Многие здания в городе серьезно пострадали. Население города составляет около 45 тыс. человек. В пятницу жителям Арыси разрешили вернуться в свои дома.