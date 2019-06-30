Власти не выявили завышения цен на хлеб в зонах наводнения в Иркутской области

ТАСС, 30 июня. Рейды службы потребительского рынка Иркутской области и правоохранительных органов не выявили фактов завышения цен на хлеб в районах региона, где проходит сильнейший паводок, подтопивший дома около 4,2 тыс. местных жителей. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

Ранее председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол сообщил ТАСС, что из подтопленного Тулуна от местного населения поступала информация о том, что цена на хлеб в городе выросла до 100 рублей за батон. В правительстве Иркутской области назвали это недопустимым и пообещали разобраться с ситуацией совместно с правоохранительными органами, в подтопленных районах начались рейды.

"Службой потребительского рынка Иркутской области установлено взаимодействие с прокуратурой пострадавших от наводнения территорий и УФАС по Иркутской области по вопросу пресечения необоснованного роста цен на продовольствие. Более 30 торговых объектов проверено в Тулунском и Нижнеудинском районах: фактов завышения цен не выявлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что служба потребительского рынка продолжает мониторинг цен на продовольственные продукты и питьевую воду. "В районах проводится закупка продуктов и питьевой воды для нужд пострадавших, приходит гуманитарная помощь. В Тулун из Иркутска доставлено 38 тыс. л питьевой воды, а также 7,5 тыс. л из Братска. По данным администрации, в городе работают две пекарни, которые покрывают потребность населения города в полном объеме, запасов муки на семь дней работы, хлеб местных пекарен продают населению по 24 рубля за булку", - уточняет пресс-служба.

Паводки в регионе начались из-за проливных дождей, там действует режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью.

В 28 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными 1,7 тыс. домов, в которых живут 4,2 тыс. человек. Подтоплено пять участков автодорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек.