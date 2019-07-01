Площадь пожаров в регионах России возросла почти до 40 тыс. га

ТАСС, 1 июля. Площадь лесных пожаров в регионах России без учета очагов в труднодоступных и удаленных районах за сутки выросла примерно на 8 тыс. га - до почти 40 тыс. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Накануне в России действовало 65 лесных пожаров на площади более 32 тыс. га.

"На 00:00 мск 1 июля 2019 года на территории России действовало 83 лесных пожара на площади 39 931 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 21 пожар на землях лесного фонда на площади 16 046 га в Красноярском крае, два пожара на землях лесного фонда на площади 10 520 га в Чукотском АО, 27 пожаров на землях лесного фонда на площади 7 261 га в Иркутской области", - говорится в пресс-релизе.

Возгорания зарегистрировали еще в десяти регионах страны, включая Башкирию, где, в частности, горят 4 га в заповеднике. В тушении участвуют в общей сложности более 2,2 тыс. человек и около 430 единиц техники. В авиационном мониторинге задействованы 54 воздушных судна, непосредственно в ликвидации пожаров - 24. При этом за минувшие сутки потушили 37 пожаров площадью 470 га.

На труднодоступных и удаленных территориях, по данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки зарегистрировано 137 лесных пожаров на площади более 709,6 тыс. га. Эти пожары не тушат, поскольку затраты на их ликвидацию, как сообщает ведомство, превышают прогнозируемый вред. Основная площадь таких очагов возгорания приходится на Якутию.