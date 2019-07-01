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В Приморье полиция задержала группу подозреваемых в 10 автоугонах с ущербом в 4 млн рублей

Украденные автомобили преступники возвращали владельцам за выкуп

ВЛАДИВОСТОК, 1 июля. /ТАСС/. Полицейские в Уссурийске задержали группу мужчин, подозреваемых в 10 эпизодах краж автомобилей с последующим выкупом, который вымогался у хозяев машин. Общий ущерб оценивается в более чем 4 млн рублей. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте регионального МВД.

"В отделе полиции задержанные дали признательные показания и рассказали о ранее совершенных кражах автомобилей, которые вернули владельцам за вознаграждение. Установлена причастность фигурантов уголовных дел к десяти эпизодам противоправной деятельности. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 4 млн рублей", - говорится в опубликованном сообщении.

В нем отмечается, что злоумышленники подыскивали во дворах домов припаркованные автомобили без сигнализации, оставленные без присмотра. Автомашину перегоняли в гаражные боксы, затем выходили на связь с хозяином машины и требовали выкуп. Кражи совершались с июля по декабрь 2018 года. Как сообщается, в настоящий момент владельцам вернули похищенные авто.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ о кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Им грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под домашним арестом.

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