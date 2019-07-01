В Волгограде задержали подозреваемых в серии угонов дорогостоящих автомобилей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в совершении серии краж автомобилей в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Оперуполномоченными уголовного розыска по Волгоградской области при участии Росгвардии задержаны пятеро местных жителей по подозрению в серии краж автомобилей. Установлено, что в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий злоумышленники, используя специальные устройства, отключали противоугонные системы иномарок 2018-2019 годов выпуска", - сказала она.

По ее словам, злоумышленники перегоняли машины в арендованные гаражные боксы, где изменяли VIN-номера для дальнейшей перепродажи. В настоящее время выявили 11 эпизодов их противоправной деятельности: четыре кражи и семь попыток угона транспортных средств. Возбуждены уголовные дела о попытке кражи в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ).

"В результате оперативно-разыскных мероприятий пятеро мужчин в возрасте от 22 до 33 лет задержаны с поличным в гаражном боксе в Краснооктябрьском районе Волгограда. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметила официальный представитель МВД.

Она добавила, что злоумышленники успели продать три автомашины по заниженным ценам через сайт бесплатных объявлений жителям других регионов России. Четвертый похищенный автомобиль обнаружили в гараже во время задержания подозреваемых.

"При обысках изъяты специальные технические устройства, радиостанции и государственные регистрационные знаки угнанных иномарок", - заключила Волк.