Устроившему стрельбу в Мельбурне предъявили обвинения в убийстве

"Детективы отдела по расследованию убийств предъявили обвинения 18-летнему мужчине, устроившему стрельбу со смертельным исходом у ночного клуба в районе Праран в апреле. Он обвиняется в двух убийствах и трех покушениях на убийство и в ближайшее время предстанет перед городским судом Мельбурна", - указано в заявлении полиции. Также сообщается, что в ходе следствия по делу о стрельбе у ночного клуба Love Machine был арестован 25-летний житель Мельбурна, обвиняемый в соучастии в убийстве, хранении огнестрельного оружия и ряде других правонарушений. Он предстанет перед судом 2 июля 2019 года.

По данным полиции, в ходе инцидента со стрельбой, произошедшего ночью 14 апреля в Мельбурне, пострадали шесть человек. Один из них - 37-летний охранник клуба Аарон Халид Османи - от полученных ранений умер в тот же день. Еще трое - двое мужчин 28 и 26 лет, а также 20-летняя женщина - были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Спустя неделю пострадавший в перестрелке 28-летний мужчина также умер от полученных ранений.

Полиция штата Виктория продолжает расследование случившегося.