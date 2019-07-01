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Асфальтоукладчик насмерть задавил рабочего на трассе "Сортавала" в Ленинградской области

Водитель совершил наезд на рабочего при подаче задним ходом на месте проведения дорожных работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Водитель асфальтоукладчика во время ремонтных работ на федеральной трассе "Сортавала" в Ленинградской области задавил рабочего. Как сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пострадавший умер.

"В месте проведения дорожных работ, водитель (мужчина 1986 года рождения), управляя асфальтовым катком, при подаче задним ходом совершил наезд на рабочего. От полученных травм рабочий скончался", - сказали управлении.

Инцидент произошел в Приозерском районе области на 118-м км трассы "Сортавала". По факту ДТП проводится проверка.

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