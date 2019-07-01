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В Москве задержали пенсионера, убившего сожительницу и ее сына

Инцидент произошел в ЗАО

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Пенсионер задержан в Москве по подозрению в убийстве сожительницы и ее сына. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"В минувшие выходные по адресу: 1-й Дачно-Мещерский проезд, д. 21, пенсионер 1954 года рождения нанес несколько ножевых ранений своей сожительнице 1948 года рождения и ее сыну 1971 года рождения. От полученных ранений они скончались. Злоумышленник задержан полицейскими, которых вызвали соседи, услышавшие крик и шум", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

В пресс-службе столичного главка полиции ТАСС подтвердили факт задержания подозреваемого, но подробности не сообщили.

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