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Тело девочки обнаружено в бассейне на стройке под Саратовом

По предварительной информации, тело ребенка на соседнем участке нашел сотрудник одного из гостиничных комплексов

САРАТОВ, 1 июля. /ТАСС/. Следователи начали проверку в связи с гибелью полуторогодовалой девочки, тело которой нашли в бассейне на территории стройки в Саратовской области. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"По факту гибели малолетней девочки в селе Усть-Курдюм Саратовского района проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По предварительным данным, в понедельник утром сотрудник одного из гостиничных комплексов, расположенного в селе, обнаружил в бассейне на соседнем участке, где идет стройка, тело полуторагодовалой девочки. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в лечебное учреждение, однако спасти его не удалось.

В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти девочки. Устанавливается собственник строящегося объекта, где произошла трагедия.

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