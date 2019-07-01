Три человека погибли при столкновении маршрутки с грузовиком под Брянском

ТАСС, 1 июля. Три человека погибли и более 10 получили травмы в результате столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля в Унечском районе Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в управлении МВД по Брянской области в понедельник.

По данным ГИБДД, авария произошла по вине водителя грузовика.

"Сегодня на 139-м километре автодороги Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, при осуществлении разворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом Mercedes Sprinter. В результате ДТП водитель и два пассажира Mercedes Sprinter погибли, еще 12 пассажиров с телесными повреждения доставлены в больницу", - сказали в ГИБДД.

И.о. главы Унечского района Анатолий Кусков сообщил ТАСС, что пострадавших - 13 человек. "Трое погибших и 13 пострадавших, которых госпитализировали в Унечскую и Клинцовскую больницы. На месте работают медики, сотрудники ГИБДД и МЧС, все необходимая помощь оказывается", - сказал он.

В Унечской центральной районной больнице уточнили, что к ним доставили восемь пострадавших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

"На данный момент к нам поступили восемь человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Еще у четверых травмы, по предварительным данным, не тяжелые - ссадины, ушибы. Среди пострадавших двое детей. Пострадавшие к нам еще поступают", - сказал собеседник агентства, не уточнив состояние детей.

В материал в 15:13 мск внесены изменения - уточняется число пострадавших, добавлены обстоятельства аварии