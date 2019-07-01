Пожароопасный сезон в Иркутской области. Леса тушат в первый день, поджигателей штрафуют

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Иркутская область готова оперативно реагировать на лесные пожары, которые могут прийти на смену разрушительным паводкам: в весенней части пожароопасного сезона их в основном тушили в первые сутки после возгорания, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона. При этом более двух третей лесных пожаров в области происходит из-за неосторожного обращения с огнем, но этот показатель удается снижать уже на протяжении нескольких лет.

Ежегодно Иркутская область оказывается перед опасностью паводков и лесных пожаров, причем происходят эти ЧП примерно в одно и то же время - конец весны и лето. На прошлой неделе проливные дожди спровоцировали в регионе паводки, были подтоплены населенные пункты, эвакуировано более 1,6 тыс. жителей, пять человек погибли, двое пропали без вести. В то же время продолжаются пожары, последний случился в субботу в заказнике "Туколонь", где горели 25 гектаров поваленного леса.

"Основной причиной возникновения лесных пожаров является вина местного населения - весной этого года это 56,6 тыс. гектаров из 71,4 тыс. гектаров, покрытых лесом, где произошли пожары. Оперативность тушения - 87,8% пожаров потушены в первые сутки, из них в день обнаружения ликвидировано 68%", - рассказали в пресс-службе.

Ранее губернатор региона Сергей Левченко на совещании в Рослесхозе сообщил о сокращении доли пожаров, произошедших из-за неосторожного обращения с огнем.

"С 2015 года количество лесных пожаров по этой причине заметно снижается. Одновременно усиливается противопожарная пропаганда и профилактика", - сказал Левченко.

Жесткая работа с нарушителями

Неизбежные при традиционно жарком сибирском лете и столь протяженной и труднодоступной территории (Иркутская область больше любой европейской страны) лесные пожары, тем не менее, поддаются регулированию. Так, как главной причиной становится неосторожность местных жителей, с пожарами борются в том числе за счет профилактической работы с населением.

В частности, применяется административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

"С начала пожароопасного сезона лесными инспекторами в результате контрольно-проверочных мероприятий выявлено 510 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Составлено 489 протоколов по статье 8.32 КоАП РФ. С учетом протоколов, поступивших из иных ведомств, выписано 308 административных штрафов на общую сумму 4 млн 503,7 тыс. рублей, из них уже взыскано 1 млн 770,4 тыс. рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

По данным регионального управления МЧС, с 2015 года, когда после сильных лесных пожаров в Иркутской области усилилась систематическая профилактика нарушений противопожарного режима, долю пожаров из-за неосторожного обращения с огнем удалось снизить на 20%.

Идет на убыль в последние годы и общее число лесных пожаров в Иркутской области. По информации пресс-службы правительства региона, если в 2016 году было 1 тыс. 205 пожаров на площади 743,9 тыс. га, то в 2017-м зафиксирован 1 тыс. 61 пожар на площади 284,5 тыс. га, а в 2018-м - 632 пожара на площади 88,1 га.

Как прошли весенний пик

Пожароопасный сезон в Иркутской области начался 12 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Уже с 10 апреля особый противопожарный режим введен в южных районах области, с 1 мая он распространен на всю территорию региона.

Перед этим, в марте, в области прошли командно-штабные учения с использованием вертолетов и беспилотников. Отрабатывалось взаимодействие различных структур, оповещение населения, эвакуация населения и имущества, ликвидация возгорания.

Весенний пик возгораний в Иркутской области пришелся в этом году на 7-8 мая - зарегистрированы 27 лесных пожаров на площади почти 17 тыс. гектаров. Пожары тушила почти тысяча человек, удалось избежать перехода огня на населенные пункты и их земли, а также на промышленные и прочие объекты экономики, сообщили в пресс-службе.

Всего весной в регионе было зарегистрировано 350 пожаров.

"Основными причинами возникновения лесных пожаров являются сжигание мусора или сухой травы - 236 случаев и переходы с иных земель - 101 случай. Десять пожаров возникли от ЛЭП, по одному возгоранию - от сельхозпалов на местах лесозаготовок и по причине перехода из Красноярского края", - рассказал первый замгубернатора региона, глава правительства Руслан Болотов, подводя в конце мая 2019 года итоги весенней стадии борьбы с огнем.

По данным пресс-службы правительства региона, на охрану, защиту и тушение лесов в 2019 году в целом было выделено 549,6 млн рублей, 238,5 млн из которых пришли из федерального бюджета, остальные - из регионального.

Привлечение добровольцев

Власти региона отмечают роль добровольцев в тушении лесных пожаров. В этом году они уже помогали бороться с огнем в девяти муниципальных образованиях Иркутской области.

"Всего [добровольцами] потушено 50 возгораний, участвовали 168 добровольных пожарных. Работу по вовлечению добровольцев будем продолжать, но необходимо, чтобы люди были обучены, экипированы и действовали на пожаре грамотно", - цитируют Болотова в пресс-службе правительства региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства области со ссылкой на данные регионального управления МЧС, в настоящее время в Иркутской области действуют более 900 подразделений добровольной пожарной охраны, участниками которых являются около 19 тыс. человек.

В мае этого года Добровольная пожарная охрана региона провела совместно с Министерством лесного комплекса области и Общероссийским народным фронтом обучение более чем 40 добровольцев. Их познакомили с правилами и технологиями тушения пожаров, навыками оказания первой помощи, работой специальной техники. Такие учения, по информации пресс-службы правительства области, проходят регулярно.

Техническое обеспечение и авиация

К пожароопасному сезону в Иркутской области подготовлено около 250 единиц лесопожарной техники, сообщают в пресс-службе правительства региона. Приобретение техники продолжается - уже в конце июня губернатор региона Сергей Левченко вручил ключи от 15 новых пожарных автоцистерн повышенной проходимости начальникам пожарных частей девяти районов.

Что касается пожарной авиации, то для контроля за лесопожарной ситуацией и борьбы с пожарами используются самолеты Ан-2, Як-18 и Cessna и вертолеты Ми-8.

К выявлению очагов возгорания и борьбе с огнем готовы около двух десятков летчиков-наблюдателей, более 200 работников специализированной парашютно-десантной службы, в том числе около 50 парашютистов-пожарных.

Самой технологичной практикой борьбы с лесными пожарами стало применение установок по искусственному вызыванию дождей. Как сообщает иркутская авиакомпания "ИрАэро", оборудующая такими установками самолеты Ан-26, принцип их работы основан на обстреле облаков зарядами йодистого серебра, конденсирующего влагу и провоцирующего тем самым выпадение осадков. В 2018 году летчики налетали 118 летных часов с использованием такой техники, в этом году планируется увеличить этот показатель до 128 часов.