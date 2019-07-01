Антикоррупционное бюро Латвии признало Нила Ушакова подозреваемым по делу "Ригас сатиксме"

РИГА, 1 июля. /ТАСС/. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии официально признало бывшего мэра Риги Нила Ушакова, избранного в Европарламент, подозреваемым в уголовном деле о закупках муниципального транспортного предприятия "Ригас сатиксме", вокруг которого в конце прошлого года разразился коррупционный скандал. Об этом в понедельник сообщает информагентство LETA со ссылкой на ведомство.

"Осуществляя процессуальные действия в рамках конкретного уголовного процесса, БПБК в рабочем кабинете Ушакова в Рижской думе изъяло предмет, который признан компетентными органами устройством стратегического назначения", - указывает агентство. В соответствии с местным законодательством, приобретение, хранение и использование таких устройств запрещено.

Как отмечает LETA, антикоррупционное ведомство более подробных комментариев об изъятом устройстве не предоставляет. Однако сам Ушаков накануне сообщил в Facebook, что в его кабинете в думе во время обыска было обнаружено "самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков". По его словам, "речь идет о картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон". При этом политик отметил, что обнаружение этого предмета вызвало у него удивление.

Борьба с Ушаковым

В официальном правительственном вестнике "Латвияс вестнесис" 5 апреля было опубликовано распоряжение министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги. В документе были перечислены нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра, которые в основном касаются взаимоотношений города с предприятием "Ригас сатиксме" в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее.

Как отмечается в распоряжении, ответственность за все несоответствия в отчетности несет непосредственно Ушаков как мэр латвийской столицы и держатель долей капитала "Ригас сатиксме". Ушаков отверг все обвинения в свой адрес и обжаловал решение о своем отстранении в суде.

Сотрудники БПБК 30 января провели обыски в офисе и дома у Ушакова в рамках уголовного дела, связанного с "Ригас сатиксме". Сам политик заявил, что не совершал противоправных и уголовно наказуемых деяний. На фоне коррупционного скандала об отставке заявили все пять членов правления этого предприятия, а также вице-мэр города Андрис Америкс.

БПБК 28 июня сообщило, что начало уголовный процесс с целью установить факты и обстоятельства возможных нарушений закона со стороны Ушакова. Как отметили в ведомстве, дело было возбуждено на основании заявления Минрегионов Латвии, поскольку конкретную информацию можно проверить только уголовно-процессуальными методами.

Ушаков стал депутатом Европарламента по итогам выборов, которые проходили в странах ЕС с 23 по 26 мая, и официально подал в отставку с должности градоначальника Риги, которую занимал почти 10 лет.