Правительство доложит Путину о ходе ликвидации последствий паводка в Сибири 3 июля

ГОРКИ, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что 3 июля президенту РФ Владимиру Путину будет предоставлен доклад о ходе ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

"Докладывайте мне. И в среду президент, как было сказано, должен будет заслушать доклад о том, как идет работа", - обратился в ходе встречи с вице-премьерами глава кабинета министров к своему заместителю Виталию Мутко.

Говоря об оценке ущерба и планах восстановления, вице-премьер Виталий Мутко пообещал, что эта работа будет завершена к вечеру 2 июля. "По ущербу, по возможностям и по планам мы к 18:00 завтра подробно уже определимся, договорились с Министерством обороны, они развертывают тоже небольшую там группировку", - сказал он.

Мутко доложил, что было проведено первое заседание созданной комиссии по ликвидации последствий наводнения. "Масштаб последствий стихии оценивается, мы договорились, что к завтрашнему дню к 18:00 будет сформирован приблизительный план действий по восстановлению всех объектов транспортной, социальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, те меры, которые нужно в первоочередном плане принимать", - сказал он.