Сотрудников управляющей компании в Перми приговорили к двум годам за гибель ребенка

ПЕРМЬ, 1 июля. /ТАСС/. Суд Кировского района города Перми приговорил к двум годам лишения свободы директора и инженера одной из управляющих компаний (УК), по вине которых погиб восьмимесячный ребенок. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По информации суда, в апреле 2018 года с крыши дома по улице Маршала Рыбалко, 111 в Перми на детскую коляску, в которой находился грудной ребенок, упала глыба льда. От полученных травм он скончался. "Вынесли приговор руководителю и инженеру управляющей компании, по два года лишения свободы в колонии общего режима каждому", - сказала собеседница агентства в пресс-службе суда.

Кроме того, в пользу матери погибшего ребенка оба ответчика должны выплатить по 500 тыс. рублей.